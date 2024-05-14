合機拿下台電強韌電網計畫釋出69kV高壓、345kV及161kV超高壓交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案，訂單金額超過50億元，反映在第一季財報上，營收及獲利均報喜。

合機第一季營收9.92億元，改寫同期新高，營業利益1.21億元、稅前淨利1.49億元，本期淨利1.19億元，EPS為0.62元。

台電占合機營收比重約40％，配合台電工程進度出貨，4月合併營收降至2.47億元，年減25.22％；前四月合併營收12.39億元，年增8.97％。