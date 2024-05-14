副縣長歡迎大家報名山城校園歌喉戰。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府與竹南鎮公所聯合舉辦「苗栗縣山城校園歌喉戰」，初賽將於5月27日開始、決賽7月27日在竹南鎮公所三樓演藝廳舉行；14日副縣長鄧桂菊與竹南鎮長方進興、主席何秀綿、縣議員廖英利、張佳玲秘書、邱毓興秘書及竹南鎮地方代表等於竹南鎮公所1樓中庭舉辦記者會，歡迎本縣學子踴躍報名參加，現場更由竹南鎮長方進興與代表會主席何秀綿及客家歌手陳孟蕎高歌一曲，為記者會拉開序幕。

山城校園歌喉戰從2007年連續辦理5年，培育了不少的歌手，第1屆的優勝歌手高中職組冠軍鍾依芹進入演藝圈，獲得數座金鐘獎；第2屆高中職組冠軍王喬依目前也是線上發片歌手。

副縣長鄧桂菊表示，鍾縣長去年參加竹南校園歌喉戰後，希望苗栗縣18鄉鎮市的師生都有機會在舞台上發光，因此規劃今年結合竹南校園歌喉戰，轉型為全苗栗縣的山城校園歌喉戰，由竹南鎮崎頂社區承辦並提供全縣師生一個優質的表演舞台。

竹南鎮長方進興強調，山城校園歌喉戰規畫由分區初賽到決賽及優勝歌手演唱會等一系列活動。分區初賽分別為5月27日大湖區、5月28日北苗栗區、5月29日南苗栗區、5月31日中苗栗區。決賽於7月27日在竹南鎮公所三樓演藝廳舉行，優勝歌手將於8月31日演唱會中與知名歌手同台演出，活動精采可期。

主持人蔡芸芸說，今日現場演唱的客家歌手陳孟蕎就是當年山城校園歌喉戰國小組優勝歌手，陳孟蕎從小就有超強的表演慾，國小開始參加大大小小的比賽，2014年參加客家電視台「鬧熱打擂台」歌唱比賽並得到年度總冠軍，2016年發行第一張客語專輯，目前是知名的客家甜心歌手。

竹南鎮公所指出，分區初賽正熱烈接受報名中，除了高中職組、國中、國小組比賽之外，增設社會組，歡迎苗栗縣各校教職員工、退休教職員工及大專院校報名參賽。各校教職員工、高中職、國中、國小學生請向各校承辦處室報名，大專生請逕上「113年苗栗縣山城校園歌喉戰」臉書粉絲專頁私訊報名，或在報名系統上登錄報名。報名系統網址如下：http://ktv.pit.tw。