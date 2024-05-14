郵政博物館因應時代趨勢，結合共享資源，提供線上展覽體驗，趁著5月18日國際博物館日，將在「開放博物館」平台推出「奇幻星空郵票」數位展，以精心蒐羅之各國星座、天文、星象及太空科技主題郵票與資訊，讓民眾突破時空限制，探索無垠天際、遊賞神秘燦亮的星空，除認識尖端太空科技，也細細品味古老神話與傳說，盡情悠遊未知又有趣的奇幻星空。

中華郵政公司表示，中央研究院數位文化中心與中華民國博物館學會自2020年起合作，以「開放博物館」平台號召國內博物館所與文化機構響應國際博物館日活動。

今年為郵政博物館連續第3年運用該平台展示功能模組的特點，將實體展內容重組詮釋，轉化成數位展，期望帶給民眾耳目一新的視覺文化饗宴。

中華郵政指出，「奇幻星空郵票」展覽自2022年10月於郵政博物館常態展出，共展出38套郵票。相關數位展訊息，可至開放博物館網站（https://openmuseum.tw）查詢。