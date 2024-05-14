緯來戲劇台《甄心分享小琳鐺》日前邀請李懿、茵芙與依依討論忙碌工作的經驗。李懿曾經1個月回家不到10天，實在太愛賺錢，有一次跟男友排定好要出國，但剛好臨時有工作，就把出國行程往後延，延太多次到後面都取消了。

李懿說，有一陣子她太常上靈異節目，磁場可能已經跟「好兄弟」合了，那時候感覺工作到「我不再是我」，錄影錄到不明所以的哭，身體還拱著，現場還有老師幫她處理。還有次，她與錄影來賓們講得很開心，對面的同學竟然開始哭，停錄後對方指著她說，李懿的肩膀上有東西在看著我。那次結束之後，李懿跟經紀人提醒，下次不要再接靈異節目的通告了，但當通告再來敲，經紀人又來問她，她就會想接，每次接完不舒服又跟經紀人唸說：「我不是要你不要再接了嗎？」

茵芙接下8點檔後，曾經答應好友要當伴娘，因工作取消而被冷凍半年。（圖／緯來戲劇台提供）

茵芙接下8點檔後，不敢隨便答應朋友邀約，有次好姊妹邀請她當伴娘，她卻因為工作臨時無法去，對方氣到半年不跟她說話。她說，拍八點檔時很常拿到剛印好的劇本，最怕在上一場拿到下一場的劇本，時間緊迫到來不及背，只好假借要上廁所，尿遁後其實是去廁所緊急背劇本。

依依坐月子期間還出門賺錢。（圖／緯來戲劇台提供）

依依也是閒不下來的性格，坐月子期間每天看窗外感覺像坐牢，剛好有工作來找，她在外面主持時，被觀眾認出來不是才剛生的那個嗎？以為她是為錢賣命，那次工作完長輩也對她月子期間去接工作頗有微詞。