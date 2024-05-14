新竹台大分院致力精進及推動智慧醫療，14日在新竹生物醫學園區研發中心舉辦「2024 新竹台大分院智慧醫療創新科技論壇」，內容包括國際論壇、精準醫療、機器人應用和生理監測技術創新等主題，一同推動醫療產業的轉型升級，打造無距離醫療平台，期將醫療資源推進全台各角落，落實智慧醫院發展的永續責任。

竹科管理局副局長陳淑珠表示，新竹生物醫學園區內具有「生醫科技與產品研發中心」、「產業及育成中心」及「新竹台大分院生醫醫院」3大核心設施，完善生醫產業發展所需之研發、試製、臨床試驗、專利移轉與廠商育成，隨著第三生技大樓啟用，引進新藥委託開發製造及細胞醫療業者進駐，以滿足未來再生醫療、精準健康產業的研發需求，結合產、學、研、醫能量形成一個完整的產業生態系，打造新竹生物醫學園區成為國內生醫產業的領航園區。

新竹台大分院院長余忠仁表示，此次研討會能夠凝聚各方力量，共同探討醫療與創新科技的更多可能性，相信透過這個交流平台，能夠找到更多解決方案，引領醫療服務向更加智慧、便捷、準確的方向發展。

在精準醫療方面，新竹台大分院與捷絡生技合作，搭載AI模組的3D病理影像技術，用以輔助判斷臨床檢體組織型態變異與腫瘤標靶分子分佈，提升癌症診斷與新藥開發成功率，並與譜鉅科技合作導入智慧型藥品快速辨識平台，能夠精準辨識藥物，協助藥師快速為病人提供藥品諮詢和精準用藥。

新竹台大分院在機器人應用方面，與威剛科技合作開發AI無人防疫消毒車，能夠自主進行清潔消毒工作，與緯創資通合作的Wifundity智能服務型機器人，能協助藥品遞送，與女媧科技合作的機器人，具有衛教及病房環境導覽功能，長者可進一步進行自我功能評估。

在生理監測技術創新方面，與敦捷光電合作VITOM Plus多功能生理量測裝置，能夠隨時隨地快速簡易地取得多種生理參數，並記錄心電圖波形供醫護人員參考。生醫醫院竹東院區護理之家使用亞迪電子的非接觸式生理監測系統，能減輕醫護人員照護工作的負擔，博鑫醫電整合型智能生理監視器可安裝App應用程式，為開放式創新平台，提供心電圖、血氧、血壓等原始數據供臨床參考。

會中邀請微軟全球醫療長David Rhew, M. D.分享「應用人工智慧改變醫療照護」、新加坡盛港醫院副教授Melvin Chua Peng Wei分享「新加坡醫院的智慧醫療應用」及印尼Dr. Sardjito醫院兒科部主任Dr. dr. Tunjung Wibowo分享「印尼醫院的智慧醫療應用」。