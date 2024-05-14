台灣虎航看好台灣中部地區的旅遊市場潛力，今日宣布即日起將開賣台中－東京成田、台中－名古屋、台中－釜山3條新航線，這也是台灣虎航自2017年開航台中－澳門後再度於中部地區增開新航線，台中出發的航線也從原本的1條增為4條航線，提供中部地區的虎迷們，更便利多元的選擇。

台中－東京成田航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT790，每周二、四、日的上午8時20分自台中機場起飛；回程航班編號IT791，每周二、四、日的下午1時40分自東京成田機場起飛。

台中－名古屋航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT778，每周一、五的上午11時55分自台中機場起飛；回程航班編號IT779，每周一、五的下午4時45分自中部機場起飛。

台中－釜山航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT8636，每周三、六的上午11時55分自台中機場起飛；回程航班編號IT8637，每周三、六的下午4時10分自金海機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於即日起推出單程未稅1699元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年7月1日至8月31日止。

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。