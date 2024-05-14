北市一名男子因愛慕某健身房女教練，購買一對一課程後頻頻於健身房LINE群組發送告白訊息，讓女教練不勝其擾，提告騷擾，遭士林地檢署依違反跟蹤騷擾防制法提起公訴；不過有民眾透露，自己健身的地方有財富自由的大叔狂撒錢，一個月至少買百堂教練課，同時讓3位女教練一起服務，讓其他去健身的人全都超傻眼。

北市32歲黃男因愛慕女教練，利用安排健身教練課程的機會接近對方，並在去年利用健身群組、私訊向女教練告白，並傳送大量貼圖，時間長達約2個月之久，導致該名女教練心生畏懼，被檢察官認定為持續一段時間的跟蹤騷擾，依跟蹤騷擾罪提起公訴。

「這個不是帥不帥的問題，是買的夠不夠多的問題！」鄉民「Atima」昨（13）日在PTT八卦板分享，他自己去的健身房，就曾遇過財富自由大叔把健身房當酒店玩的案例，上一次教練課就要2至3小時，第1個小時就跟女教練聊天說笑摸器材，第2個小時就請女教練協助筋膜放鬆，「根本沒運動也硬要放鬆，在那邊摸阿摸的」。

原PO透露，該大叔一個月就用掉超過50堂教練課，接著下個月又直接買百堂課程，女教練天天噓寒問暖，甚至還帶底下學妹分課程一起衝業績，「有一次居然三個女教練一起幫大叔上課，眾星拱月，就差沒集體在門前鞠躬送大叔走了，根本是把健身房當酒店玩，我們旁邊練得看的一肚子火」。

其他人看完紛紛喊「我家附近的健身房也是這樣，哈」、「跟我上足浴，充值買課陪客差不多」、「果然男人都喜歡這種的服務」、「有錢真的能為所欲為」、「有錢人就是這樣玩的啊，男的爽、女的也爽，就你不爽而已」、「確實，大叔挑的有練過，身材都很頂，顏值也高，特別是屁股一個比一個翹」、「人家有付錢啊，火大什麼」、「懂玩，比上酒店還省」、「比酒店妹便宜又不用喝酒傷身」。

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