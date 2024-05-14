劉俊謙在動作電影《九龍城寨之圍城》演出古天樂的小弟，耍得一手好刀、戰力十足，他透露拍攝時是古天樂先拍，當輪到自己演的時候，已拍完的古天樂每場戲都會特意坐在自己對面，在鏡頭外給他滿滿情緒，戲裡戲外都展現大哥風範。

劉俊謙說古天樂一開始話很少，兩人靠「幹話」變得熟識，「後來我用講幹話拉近距離，之後發現他其實也蠻愛講幹話的，比如我們都會偷說劇組某個特約演員長的像誰。」至於老大哥洪金寶，劉俊謙笑認：「我就不太敢去跟洪金寶聊幹話。」

劉俊謙露出為拍攝《九龍城寨之圍城》燙傷小腿的疤。（圖／華映娛樂提供）

另劉俊謙的女友蔡思韻也跟古天樂有對手戲，在片中要狠狠賞古天樂一巴掌，劉俊謙說蔡思韻私下告訴他，打的時候不緊張，打完就緊張了，「因為古仔（古天樂）往後退了兩步，可見手勁之強，導演看完笑得喊再來1次。」

劉俊謙在《九龍城寨之圍城》裡的武器之一是蝴蝶刀。（圖／華映娛樂提供）

《九龍城寨之圍城》對劉俊謙而言是傳承感十分強烈的電影，不論是劇情還是戲外的前輩們，「我跟周遭的新演員都比較自卑，因為環境問題很難改變，活得沒那麼有風采，以前的演員比較有風采，像片中的古天樂、洪金寶、小齊哥（任賢齊），看得出來他們都想努力成就我們。」並表示這部片讓他這一輩的香港演員看到了一點希望，也期望香港電影能一直走下去。

電影除了動作戲精彩，劇組的美術也十分了得，重金打造重現80年代香港知名「三不管地帶」九龍城寨，城寨中有個重要的醫院場景，精緻到連醫院牆上擺的A片光碟都是真的，劉俊謙說：「以前很多人討厭九龍城寨，但是不少藝人明星曾住過，林家棟就住過、大導演爾冬陞也是。」