美國總統拜登本週二（14日）宣布將對中國電動車、太陽能發電產品、鋼鐵等商品加徵2至4倍關稅，以培育及保護國內產業。政府將重點關注對經濟和安全重要的產業，並防止來自中國大陸的廉價產品湧入，因為中方繼續從事「不公平貿易行為」。拜登總統指示。 根據美國貿易法第301條款，拜登政府將在今年底前將中國製造的電動車目前25%的關稅提高到100%，半導體產品增至50%，白宮稱，新關稅措施將影響目前每年約180億美元的進口產品。

拜登總統指示，根據美國貿易法301條款，拜登政府將在今年底前將中國大陸製造的電動車目前25%的關稅提高4倍，達到100%、鋼鐵和鋁製品的稅率也將從目前的0-7.5%提高到今年年底的25%，受新措施影響的產品，其他包括半導體、電池、關鍵礦產、太陽能電池和起重機。

白宮在一份聲明中表示，拜登將保留前任總統川普制定的關稅，同時加重其他關稅，稱中國大陸產品為對美國「經濟安全」構成「無法接受的風險」。

根據美國人口普查局的數據，美國去年（2023）從中國大陸進口了價值4270 億美元（約下新台幣13.8兆）的商品，向全球第二大經濟體出口了1480億美元（約新台幣4.79兆），這一貿易差距已經持續了幾十年，使得華府越來越關切。

白宮還指稱，川普先前與中國大陸達成的貿易協議並未增加美國出口，也沒有促進美國製造業就業增長，

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