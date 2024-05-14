苗栗市信仰中心玉清宮日前遭亂丟大型家具和垃圾，針對亂丟垃圾違法者，市長余文忠宣布不再勸導，將嚴懲開罰。另，考量部分市民無法配合清運垃圾服務時間，市內設置有西區、南區、北區9處的垃圾定點收集處，余文忠14日也再回應民意，16日起新增東區定點收集處。

市公所表示，新增東區的日間垃圾車定點收集處，地點為復興路三段與玉維路口的廣東同鄉會旁，停駐時間為週一到週六的上午6點40分到45分，週二、週四、週六另有資源回收車停駐。

其他原有日間垃圾車定點收集處，西區為7點至7點25分英才路文觀局前、7點30分至7點50分縣府路青創指揮部前、7點55分至8點20分民族路巨蛋前。

南區為6點50分至7點新東街與復興路口、7點10分至7點50分苗栗地方法院前。北區為6點40分至6點45分玉清路縣府國宅前、6點50分至7點為公路與國華路口、7點10分至7點50分中華路北苗市場前、7點55分至8點5分為公路紫園社區前。