YouTuber瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，從電玩實況到經營Youtube，都深受粉絲喜愛，但已半年未更新Youtube影片的她，近日終於上傳新影片，坦承去年覺得網紅生涯走到極限，還自爆過去半年幾乎0收入，如今宣布正式回歸Youtube，未來規劃曝光。

時隔半年，瑀熙9日在Youtube上傳新影片，分享過去一段時間的經歷，表示因應網路創作者的生態正在改變，她也嘗試製作短影音，而起初轉型相當不順利，對身心造成極大壓力，原本不太會掉頭髮的她，「那個時候壓抑到每天就狂掉頭髮」，所幸現在狀況都已改善，短影音也經營得還不錯，成果讓她十分滿意。

至於瑀熙先前曾公開自己破百萬的月收入，不禁讓網友好奇她的收入是否依然如此，她則坦言，「因為產業生態轉變，現在只剩當時的3分之1」，加上去（2023）年投入生技產業，雖然產品都賣得不錯，但她太過吹毛求疵，在研發時期就付出了不少，導致目前收支打平，等於是0收入的狀態，讓她苦笑現在是啃老本。

儘管過去半年經歷了許多事情，如今瑀熙再度回到Youtube觀眾面前，意味著一切都已步上正軌，同時也宣布未來會持續創作新的影片內容，希望老粉絲們能期待她的未來作品。