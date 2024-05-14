服兵役是國民應盡義務，台中市陳姓男子在12歲出國留學，卻未如期返國接受常備兵現役徵集，兵役行政單位於2018年催告，陳男仍置之不理，遲至36歲除役後隔月才返台，法官認為陳男甫除役後旋即返台，動機實屬可議，以犯《妨害兵役治罪條例》判刑4月，可上訴。

檢方起訴指出，陳男明知役齡男子皆有依法服兵役之義務，12歲時以就學之名申請核准出境後，屆期竟滯留國外不歸，未如期返國接受常備兵現役徵集，經兵役行政單位於2018年間催告，陳男仍置之不理，迄至2023年1月入境，逃避作為國民義務，妨害國家對於兵役事務之有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行之公平性，依《妨害兵役治罪條例》提起公訴。

陳男在調查程序中供稱，他12歲就出國念書，研讀古典音樂演奏，一直在訓練、比賽，目前在攻讀博士，所以一直沒有回國服役，我去年有收到國立交響樂團的邀請，今年5、6月要回國演奏及教學，8、9月要前往泰國演奏，才在今年1月返台。

法官審理，依《兵役法》第3條第1項前段規定：「男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役，稱為役齡男子」。陳男除役日應為2023年12月31日，卻在除役後2024年1月12日隨即返台，動機實屬可議，法治觀念偏差，難認陳男係因一時失慮觸犯刑章。

法官認為，陳男受高等教育、具相當專業智識之人，家庭經濟狀況良好，並無難以返台服役情事，卻以私人事由逃避役期，漠視法令規定，又因職涯規劃之需，於甫除役後旋即返台，陳男仍應因其行為接受相當懲罰，爰不予宣告緩刑，判有期徒刑4月，得易科罰金。