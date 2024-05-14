欣達環工在環境工程及水資源處理業務量增加下，今年第一季營收成長54.3％。

平和環保第一季稅後純益3,106萬元，年增8.57％；4月營收5,239萬元，較去年同期成長3.37％。

崑鼎首季稅後純益2.97億元，年成長4.8％，EPS4.15元，創同期歷史新高。4月合併營收6.21億元，年增9.97％。

欣達環工污水處理量及再生水供應量持續提升，目前淡水、鳳山、臨海、安平、埔頂、中壢等六個專案營運中，貢獻長期穩定營收；至第一季底的工程存量為685億元，相當於2023年合併營收的14.3倍。

在市場需求增加及環保標準提高下，平和環保指出，無論是工程量及獲利能力都有成長，廢水代處理量成長，加上子公司清境承接廢棄物清除專案回復至合理利潤，第一季毛利率47％，較去年同期增加3個百分點。

崑鼎指出，在水處理回收再利用領域，今年處理廢水預估總量約2,570萬噸，相當於處理約31萬人年污水量。

另外，集團再生水產出預估總量約4,800萬噸，其中包括操作台積電南科再生水廠、新北林口水資源回收中心，以及新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間污水處理設施。同時也參與高雄鳳山溪再生水廠營運、高雄臨海污水處理暨再生水廠營運、中壢地區污水下水道系統(已通水試運轉)、投資桃園北區水資源回收中心(尚未營運)。

對於未來五年國內水回收再處理等水務商機，崑鼎表示，政府及高科技業者擬新建再生水廠約每日33.4萬噸、以及政府推動海淡廠約每日86萬噸。