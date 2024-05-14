《人工生殖法》多年未修，許多條文已不合時宜，各界關注修法進度。衛福部國健署今天預告修正草案，將同性配偶、單身女性和代理孕母通通納入，其中爭議最大的代孕方面，草案中明訂為「無償」，但委託人須提供營養費，並負擔必要的檢查、保險、工時損失、產後護理等費用。

衛福部說明，截至111年，至少有23個國家立法開放女同性伴侶使用人工生殖技術、29國開放未婚女性使用人工生殖技術，以及17國立法施行代孕生殖。《人工生殖法》修正草案共62條，並增設「代孕生殖之施行」專節。

修正草案第24條規定，代孕生殖不得使用代理孕母的卵子；若代理孕母有配偶，不得使用其配偶的生殖細胞；醫療機構施行代孕生殖時，每次植入以單一胚胎為限。第25條則保障代理孕母權益，包括生產後2年內得探視代孕子女，以及具有獨立委任律師的資格，且費用由委託配偶支付等

另外，修正草案第27條規定，代理孕母以「無償」為之，代孕契約不得約定額外報酬或其他利益，但委託者應提供代理孕母營養費或營養品，且負擔必要的檢查、諮詢、醫療、照護、委任律師、保險、心理諮商、交通、工時損失、產後護理等費用，並存入保證金於專戶。

本次修正草案也針對代理孕母調整罰則，例如第54條規定，以詐欺或脅迫方式使代理孕母或委託配偶共同簽訂代孕契約者，處3年以下有期徒刑，屬告訴乃論。

衛福部國健署婦幼健康組副組長蔡維誼說明，為積極回應各界訴求，本次修正草案納入同婚、單身女性及代理孕母可施行人工生殖，並有相關配套及規範，但衛福部沒有預設立場，將預告60天收集各界意見，檢討評估是否調整，之後送行政院。