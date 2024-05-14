台鋼雄鷹12日在延長賽靠著王柏融中職生涯第600安追平，改寫胡金龍保有的聯盟最速600安紀錄，敲安後他興奮振臂，但他表示，是因為那是關鍵安打，跟600安沒關係。

當天9局打完兩隊2比2平手，延長賽突破僵局制，9局登板後援的黃群10局上續投，雖然被高飛犧牲打攻下超前分，但打線在10局下展開反攻，前4次打擊吞下2K的王柏融敲出關鍵安打追平，4打數1安打就是關鍵追平安，也讓他興奮振臂。

王柏融以405場、1579打數達成生涯600安，超越胡金龍的408場、1660打數，締造中職史上最速600安，但他14日賽前受訪時表示，自己會興奮振臂不是因為600安，而是因為那是關鍵安打。

「對我來講百安沒有特別意義，就是其中1支安打而已。」王柏融說道。最後該場比賽王博玄再補上生涯首支再見安打，以4比3氣走味全龍，也讓總教練洪一中生涯執教千勝剩最後一步。