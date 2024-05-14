43歲男星潘瑋柏綽號「潘帥」，出道多年唱出不少經典歌曲，日前他在大陸開唱時，一張粉絲直拍照片流出，照片中他臉腫到脖子都消失，引發討論，不少人紛紛製作成迷因圖取笑，對此，潘瑋柏幽默回應，感謝網友「厚」愛，現在更拍片紀錄「潘瑋厚的一天」，曝光和工作人員跳針對話，被網友笑稱：「走心了」。

潘瑋柏腫一圈畫面在全網瘋傳，網友拿出潘瑋柏工作室公開照對比，認為落差太大，在被網友接連笑了幾天後，潘瑋柏昨（13）日在微博PO出一段影片自嘲寫下「潘瑋厚的一天」，在39秒影片中，可以看到潘瑋柏從梳化、換裝、喝飲料、滑手機、演唱會結束不斷對著鏡頭問詢問：「厚嗎？」，也特意轉向側臉秀出下顎線，努力證明自己沒有變胖。

影片中潘瑋柏上床睡覺前，還露出委屈哭泣表情，一系列逗趣畫面曝光後，粉絲紛紛湧入留言安慰：「可以出一首歌了就叫《厚嗎》/ 作詞：潘瑋厚」、「哥還挺搞笑的薄厚都喜歡」、「笑死我了，你太玩得起了」、「有下巴！」、「別太搞笑了你」、「寶寶委屈」、「哈哈哈哥很在意」、「哈哈哈，已經開始自黑了」、「不要太在意了」、「心疼我家老潘，笑對惡評只有你了」。