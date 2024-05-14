為提升在職勞工競爭力並強化專業知識及技能，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署每年攜手一百多家優質訓練單位，配合產業人力需求及趨勢，在轄區內辦理室內設計、專案管理、電腦資訊、飛機修護、AI應用、精密機械、餐飲食品及ESG永續人才等逾上百門在職訓練補助課程，每位勞工3年內最高補助7萬元的訓練費用，113上半年在職培訓課程已經陸續開放報名，歡迎在職勞工朋友踴躍上「台灣就業通」報名參訓！

現年35歲的陳怡璇，曾在學校任職行政文書工作，但因為工作缺乏專業性且容易被取代，再加上具有建築及都市設計專業背景，讓她一直對建築業仍充滿熱情，遂決定轉職至營造廠擔任工程師；但這份工作除了繪製施工圖和協助推動現場工程進度，更需具備專案控管能力，以協調各項工程順利進行，為了強化職場技能，陳怡璇參加由社團法人桃園市職能應用發展協會辦理的PMP專案管理課程，以及社團法人桃園市職訓教育協進會辦理的BIM建築設計與建模實務班，經過老師紮實的教學訓練與學員實作互動，以及模擬操作專案管理的授課方式，強化她的專案管理能力，並將學到的技能運用在工作上，解決工作過程中所發生的疑難雜症。

訓後陳怡璇更成功考取PMP國際專案管理師證照和REVIT國際認證，這也讓她更具職場優勢。陳怡璇的專業與努力，也受到公司的關注，不僅從工程師晉升為專業工程師，薪水更大幅成長。未來她想透過專案補助繼續進修機電方面的繪圖專業能力，希望能夠在營建管理工作領域，讓專業能力不斷提升。

勞動部桃竹苗分署長賴家仁表示，產業瞬息萬變，在職勞工適時培養第二專長，不僅能讓自己在職場上立於不敗之地，也為企業提升產業競爭力；在職勞工利用「產業人才投資方案」3年7萬元的經費補助，不僅減輕經濟負擔壓力，還能同時提升職場技能，讓自己的「專長延伸」，產生更大的綜效！歡迎15歲以上欲提升技能增進競爭力及有心學習新知識的在職勞工踴躍報名。113上半年度課程已陸續刊登至「在職訓練網」，課程包含營造業職安衛教育、稅務管理、商業智慧數據分析等，歡迎在職民眾上網站查詢相關訊息(https://ojt.wda.gov.tw/)或洽詢勞動部勞動力發展署桃竹苗分署網站(https://thmr.wda.gov.tw/)連絡電話03-485-5368(轉分機1351)。