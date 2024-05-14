新北市教育局因應中央推動本土語發展，在2024年施政計畫中推行「新北市國民中小學推動本土語言教學計畫」，不過民進黨新北市議員山田摩衣今（14）日於議會質詢時提到，本土語言中高級檢定門檻高，外加教育支援人員薪資低，導致本土語師資人數稀少，希望教育局盡速補足師資，教育局長張明文回應，本土語確實是目前執行方向的重點。

山田摩衣表示，本土語師資一直難以補齊，主要原因在於本土語中高級檢定難以考取，且檢定內容多長篇大論及俗諺等細節線索，就有參加教甄的人員反應，即使每日都用本土與溝通，但仍覺得考試內容困難，降低參加中高級檢定的意願。此外，通過本土語中高級檢定通過於校內擔任本土與教師後，原有課務須有人承接，造成成挖東牆補西牆情形。

雖然教育局有針對現職人員開立輔導加強班，但對於期望考取本土語中高級檢定的考生並無補助或相關輔導，山田摩衣也發現，根據「國中小學教支人員聘任辦法」，國小本土語教育支援人員鐘點費每節僅336元，可能無法順利招募教育支援人員導致師資缺乏。

山田摩衣要求教育局盡速補足本土語教育師資，加強現職人員的輔導，並積極推動本土語言課程，針對本土語中高級檢定推出補助或協助措施，以及教育支援人員鐘點費及交通費應多加補助，提升師資人員教學意願

教育局長張明文表示，本土語教學是國家政策，且已納入課綱都是正式課程，所以也是目前執行方向的重點，至於教支人員鐘點費是全國一致，會向中央建議提升。

張明文也承諾，會鼓勵學校開立本土語教師正式缺額，讓專業師資可以進來，本土語檢定合格列入教甄加分條件的機制也會繼續推行，並研議由取得檢定合格教師開立輔導班，鼓勵有意參加教甄的代理教師，先考取本土語中高級檢定，取得未來加分條件來增加誘因。