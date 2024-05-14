擁有「勸世歌王」稱號的黃秋田，在60年代以一曲《勸世歌》紅遍大街小巷。不過黃秋田因心血管阻塞，引發腹部積水及其他併發症，2010年病逝，享壽73歲。逝世後留下上億遺產，由繼子也是台語歌手黃志強一人獨得。黃志強接受《中時新聞網》訪問表示，「爸爸病逝後，告別式親戚全跑來了」。黃也透露「遺囑規劃、交代好了」。

繼承上億遺產親友全跑來！歌王之子「遺囑曝光」：伸手看臉色

黃秋田早年四處作秀演出，黃志強小時候看著父親當明星很羨慕，「每天辛苦回到家滿身大汗，錢是這樣賺來的，不過他卻很勤儉，出門穿著簡便，看不出是有錢人，但隨身會帶一疊錢，並教育我們這樣才有保障」。不過，黃志強遺憾表示，「父親生前沒有享受到，但我遵照他的遺囑環遊世界，在國外流浪10年以上了」。

黃志強透露小時候很羨慕父親黃秋田當明星。(游定剛拍攝)

黃秋田告別式當天，黃志強說，「我以孝男身分站在中間，妹妹全到場、陣容一字排開，會讓外界認為，『哇！黃秋田的家屬』。」不過，黃志強意有所指地說，「從小家裡我和父親兩人最親近，跟著他在外唱歌、表演，妹妹都跑來為的是什麼？我也不知道啦！」

「勸世歌王」黃秋田於2010年病逝。(資料照)

果不其然，沒多久妹妹就有微詞，「舅舅留了那麼多(遺產)，走後怎麼不給我們一點」。黃志強想說，「大家都自己人，就把高雄新興區的房子過戶給妹妹，我未婚無子，到最後什麼都沒有，乾脆讓妹妹們也可以享受」。

黃志強透露遺囑已規劃好了。(游定剛拍攝)

對於父親黃秋田留下多少遺產，黃志強至今未鬆口，談到自己的遺囑，他則說，「我將來若走了，還是得靠妹妹們，也有人問我『你在世時，趕快把房子、存款過戶給她們』」。黃志強態度轉為嚴肅地說，「絕對不行！我還要照顧自己，現在隨時可以用錢，萬一過戶給親戚，未來要用錢，還得伸手看人臉色，我只和她們說，『我走了眼睛一閉，什麼都不知道了」。

獨》繼承上億遺產！台語歌手狠砸千萬旅費全為他 加碼爆「超狂消費力」：鈔票要帶

黃志強形容自己像是父親遺產的管家，不動產不可能變賣。不過有許多家族為遺產爭奪六親不認，黃則說「我們家裡很和諧，我當哥哥的人，把大家都照顧好，彼此之間禮尚往來，就不會有紛爭了」。