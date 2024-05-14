520就職典禮即將登場，世界各地遠道而至慶賀的訪團外賓名單接連曝光，名單可見許多由國家元首親自率團前來慶賀的「首長團」，其中包括巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）也將親自率領特使團出席。黨政人士指出，去年貝尼亞總統就職典禮，正是由副總統賴清德親率特使團前往祝賀，如今賴清德、蕭美琴即將就任，換成貝尼亞親自來台為其慶賀，意義非凡。

據了解，賴清德與貝尼亞交情深厚，賴清德在貝尼亞去年7月以當選人身份訪台時會晤，同年8月率團親赴巴國參加就職典禮，今年初賴清德當選當晚，貝尼亞則第一時間與正副總統當選人賴清德、蕭美琴視訊恭賀，為全世界第一個親自表達祝賀的國家元首。

貝尼亞的挺台態度也一直是外界關注焦點。賴清德遠赴巴國出席就職典禮時，貝尼亞在就職演說中二度提及台灣，也表示台巴兩國不只是朋友，而是如同兄弟之間的情誼，希望台巴雙方關係更加深厚緊密。本月初日本、巴拉圭兩國領袖峰會上，貝尼亞也與日本首相岸田文雄共同發表挺台言論，重申台海和平穩定對國際社會至關重要，雙方挺台立場堅定不移。

不只巴拉圭總統貝尼亞親率特使團來台出席就職典禮，據了解，許多友邦國家皆是由首長直接率團前來，包括馬紹爾、聖文森、帛琉、聖露西亞、吐瓦魯、貝里斯、史瓦帝尼等，皆為元首或總理親自帶隊的「首長團」，其他如副首長團、外長團、特使團、地方政要團等共計更是多達50團。

黨政人士表示，此次就職典禮外賓與訪團名單眾星雲集，率團層級高且人數眾多，不僅象徵台灣與友邦國家間情誼深厚緊密，更說明國際社會對台灣與即將上任新政府備受重視及期待。