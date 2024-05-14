台北市長蔣萬安去年邀藝人邰智源擔任拒菸大使，邰智源近日被問及最新進度時表示：「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的。」引發討論，有網友指出，唐朝李商隱詩就曾提到戒嚴，法國大革命時波旁王朝也有戒嚴，1936年日本政爭也曾在東京宣布戒嚴，蔣家跟發明沾不上邊。

根據《三立新聞網》報導，邰智源去年底曾在社群PO出多張中正紀念堂的現況，發現該地的多棵樹木被砍掉，改設置吸菸區，讓他不滿痛批。隨後被糾正：中正紀念堂是中央管轄，並非台北市政府。邰智源對此致歉後，台北市長蔣萬安也順勢而為，邀他當北市拒菸大使，在邰智源的IG底下留言41字表示：「感謝邰哥關心無菸害環境，我想邀請邰哥來擔任台北市拒菸大使，一起守護台北市民的健康。」

邰智源近日出席活動受訪時提到，可能會跟蔣萬安有戒菸相關的活動合作，還脫口說出「戒菸不是戒嚴，雖然戒嚴他們家發明的」，引發討論。綠委王定宇直呼「邰哥太猛了！」網友則留言「這麼誠實好嗎XD」、「誠實豆沙包」、「好敢講哈哈哈」。中華民國台灣省政府主席陳誠於1949年5月19日頒佈戒嚴令，宣告自同年5月20日零時起在台灣省全境實施戒嚴。前總統蔣經國於1987年7月15日解除戒嚴令，總時長為38年56天。

PTT八卦板有網友對此回應指出：戒嚴這個詞也是和製漢字的軍語，1936年日本陸軍皇道派和統制派的衝突中，就在東京宣佈戒嚴了。

鄉民表示「九門提督就會戒嚴了啊，不然可以看教育部的重編國語辭典，裡邊寫唐朝李商隱詩就有」、「那就把戒嚴、緊急命令都拿掉啊」、「人家給你錢賺還嘴」、「戒嚴的是陳誠，解嚴的才是蔣經國，最後一段要看」、「發明？戰時管制歐美早就有的東西」、「戒嚴怎了？當年不戒嚴，早就赤化了」、「不敢說塔綠班類戒嚴？」、「塔綠班現在又承認安安姓蔣？」、「戒嚴在波旁王朝就有了，蔣家跟發明沾不上邊」。