路透社報導，4名不具名的知情人士表示，美國和台灣雙方的海軍艦艇，在今年四月份於太平洋海域進行了「巧遇式的演習」，此事完全不見於官方文書當中，但因為左岸大陸的軍事實力不斷上升，所以美台加強了合作。 對於此事，軍事與外交分析師認為，鑑於國軍「少說多做」的低調傳統，應該是政治圈高層人物有意透露此事，其目的當然是引發各界去聯想。

報導稱，由於北京反對華盛頓和台北之間的任何軍事接觸，但是美國與台灣又有相似的戰略方向，所以美台雙方的軍事接觸包括訪問和訓練，一直非常低調，而且也往往沒有得到官方證實。然而，消息人士主動向路透社透路，在上個月，美台海軍在西太平洋曾經有未公開的海上聯合操演。

這幾位消息人士的說法都相當有趣，其中一人說涉及「多種軍事裝備，大約有6艘軍艦，包括作戰艦與補給支援艦」；另一人則說「並不是正式演習，而是計劃外的海上巧遇，這就好像我在這家餐廳吃飯，而你也恰好在隔壁桌，然後看起來就像一起吃飯了。」

國防部沒有證實此事，也沒有否定此事，僅說依照「海上不預期相遇行動準則」執行例行演練，以減少相互干擾和不確定性的事件。

對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，這份路透社報導頗不尋常，沒有作者署名(就像是台灣媒體出現的「本報訊」與「編輯部」)，這在路透社這樣的媒體相當罕見；顯然這個特定消息來源不能公開，很可能是官方政治人物刻意對記者釋放政治氣球，讓各方去猜想。

張競表示，國防部後面對媒體詢問，只能會告訴部分事實，絕不會把真相全盤托出，以便維持對美方的承諾。