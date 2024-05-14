警政署長黃明昭與社團法人基督教文化交流協會理事長魏悌香牧師（左）共同簽署合作備忘錄。（警政署提供）

警政署與基督教文化交流協會簽MOU，深入鄰里攜手打詐。（警政署提供）

警政署長黃明昭與社團法人基督教文化交流協會理事長魏悌香牧師，14日在警政署共同簽訂合作備忘錄，雙方將預防詐騙宣導、社區關懷協助列為合作項目，未來以合作、互信、友好等共同理念，積極推展警政工作，提升為民服務效能。

有「最美麗主持人」之稱的警政署反詐大使白嘉莉今天也一起與會，她表示詐騙集團真的太囂張，需要各界全力防制。她過去就曾被詐騙集團盜用照片成立臉書投資群組，氣得發出聲明強調，自己除了從事公益活動，絕對沒有成開設投資群組，民眾千萬不要上當。

黃明昭表示，全國教會總計超過5,000所，遍布在都會及偏遠地區，未來預防詐騙宣導，將加強運用宗教資源辦理防詐騙宣導，協助各地區教會培訓防詐種子教官，透過教會人際、分眾與團契活動，由各地區教會防詐種子教官進行反詐騙宣導，達成入村、入里、入鄰成效，提升識詐宣導面向，希望透過此次合作，持續培育識詐的種子，深植各社會層面，讓民眾識詐能力有效提升，全力防阻詐騙案件。

黃明昭指出，由於教會長期在地經營，與各地派出所一樣，深入社區各角落，未來如果警察、教會發現社區弱勢家庭、遇有急難需求案件，除通報社政單位，也能立即相互通知，展開區域性合作，協力辦理關懷照顧及急難救助。

魏悌香牧師也表示，在基督教文化交流協會成立警禾專案後，與各地方警察局是史無前例的首創合作，將全力協助警察進行「預防詐騙宣導」及「急難救助」，尤其「詐騙」這個標籤是社會共同的痛，在教會內，弟兄姊妹受害也時有所聞。所以在信仰上，追求真實、反對虛冒偽詐，與警察追求「預防詐騙」的目標一致。

警政署與基督教文化交流協會透過簽署合作備忘錄，雙方在預防詐騙宣導、社區關懷協助等面向有更加廣泛、緊密的合作，未來也希望能夠有更多合作可能，共創公私協力最大效能。