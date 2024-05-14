加拿大國防部長布萊爾（William Sterling Blair）訪美，13日出席華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）舉辦的活動。據日本共同社14日報導，布萊爾表示有意在印太地區加強與日本、韓國的合作。他並以北韓向俄羅斯提供的武器用於烏克蘭為由，警惕兩國靠近。

布萊爾13日首先造訪五角大廈，與美國國防部長奧斯丁會面，討論俄烏戰事、中東的以哈衝突，以及中國日益增強軍事姿態等議題。

布萊爾之後出席大西洋理事會在加拿大大使館舉辦的活動。他在活動上強調，有必要提升加拿大在印太地區的存在感，並推進雙邊及多邊合作。他認為加拿大與日韓兩國擁有共同的價值觀，期待「這是進一步鞏固紐帶的絕好機會」，表示與兩國高官「正在展開有益的對話」。

日本共同社報導說，加拿大軍方為牽制中國大陸，正與美軍實施通過台灣海峽的作戰行動，布萊爾表示「今後也將繼續」。加拿大軍艦多次與美國軍艦聯合巡防，通過台灣海峽。

今年2月，中國駐加大使提出警告說，如果加拿大繼續破壞一中原則，中加兩國無法進行正常軍事對話。台灣駐加代表則強調台灣海峽是公海，國際船隻有自由航行權。

另外，布萊爾還表示，正推進加拿大提高國防開支，以達到北約組織（NATO）的目標，但他說，仍要在其可行性上做更多工作，以確保取得額外撥款。他稱，仍需要做一些計算工作，以確定加拿大所需的新能力，但非常有信心可以向盟友確保，加拿大將會做得更多。

北約要求成員國的軍事開支，要占GDP至少百分之2，但加拿大最新國防政策指出，加拿大計畫到2029年，國防開支將達到GDP的百分之1.76左右。