520總統就職大典在即，台北市長蔣萬安原本對外表示當天有市政行程不克出席，不過後來態度則轉趨軟化，13日鬆口「請同仁協助調整行程」後，14日也由發言人殷瑋證實，已排開原有的市政行程，20日將會出席就職典禮。

殷瑋表示，原本520當天有國際級的重要人士前來市府拜會，因此不出席520總統就職典禮。但對於蔣萬安來說，出席是表達祝福，同時也是代表台北市的民意，並表達對新政府施政的期望，因此最後調整行程，出席總統就職大典。

副發言人李政軒補充，總統府是在5月3日由公務員來電口頭說明520就職典禮擬邀請蔣市長一事，後在5月10日收到邀請函，當時早已安排前述行程，確實有行程衝突。

李政軒說，蔣市長520前夕本就有東京都小池知事邀請的訪日行程，因此520前的其他行程能夠調動的空間有限；再加上台北市議會5月22日起進行總質詢，任何日期要往後調整，也並不容易。以上這些因素，都需要進行通盤考量，畢竟這些行程，都是「牽一髮動全身」，且需跨國與各方溝通，涉及的面向繁複。