武茶事業有限公司負責人武建剛。（原民會提供／林雅惠高雄傳真）

原住民族委員會「台灣原住民族精實創業輔導計畫」（即今創新創業輔導計畫－百萬創業計畫）受輔導企業「武茶事業有限公司」於昨日辦理感恩餐會，邀集在其創業期間給予他們協助、支持及鼓勵的朋友共襄盛舉，表達誠摯的謝意。

原民會表示，公司負責人武建剛是來自嘉義縣阿里山鄉的鄒族人，與妻子共同創業販售阿里山高山茶，運用原住民族文化在阿里山打造亮點茶莊-山芙蓉茶莊，並將茶葉推廣至國際。

原民會指出，創辦人於2016年參與原民會的精實創業計畫，最終獲得新台幣100萬元的創業金與6個月的專業輔導，創立融合阿里山、鄒族、茶葉等3個元素的山芙蓉茶莊，使民眾走進店內即能感受原住民族文化氣息。近年山芙蓉更積極拓展海外市場，讓更多海外人士能品味優質的台灣高山茶。

原民會說明，百萬創業計畫自2015年起至今邁入第10個年頭，除了提供優勝團隊最高100萬元之創業金，並輔以創業培訓課程及顧問團隊的專業輔導，協助族人站穩營運腳步，並透過一系列的創新創業輔導計畫，讓族人圓夢的同時，也能協助企業創造利潤進而永續發展，開展原住民族產業的無限可能。