永豐餘表示，台灣和越南都工紙市場已感受到部分回溫，但大陸依然收到消費乏力影響，還沒有感覺回溫。

永豐餘指出，未來要面對淨零排放挑戰，持續推進加速投資節能設備與節能減碳技術、發展材料科學、提高EMS（能源管理系統）系統智慧程度等策略，包括推動生產設備改造、汰換高耗能設備，提升生產效能，降低蒸汽與電力的耗用量；引入大數據AI應用，提高製程智慧化能力，提升產品品質、減少損耗等，以期降減碳排放量。此外，亦透過增設儲能設備，擴大離峰電力佔比與應用能力等節電方案，因應電費調漲所造成的影響，節能同時兼顧減碳。

紙業是光合作用的醣經濟產業，紙製品本質是生物碳的碳儲存載體，透過「紙製品的生物碳含量」扣除「生產時使用化石燃料產生的碳排放量」所得出的「綠色碳」，紙製品的碳履歷揭露可更為正確且完整的被計算，數值越大，代表產品對環境越友善。例如近日永豐餘工紙榮獲國際知名iF設計獎的生物碳綠色包裝作品，依此方法估算，綠色碳含量3.48公斤二氧化碳當量，凸顯每一件紙製品的生產，隨著不斷回收再利用，生物碳儲存不斷地延續，都是為淨零碳排工作盡一份貢獻。

身為產業發展與環境永續相容的獨特產業，面對全球減碳趨勢，永豐餘將秉持醣經濟兼具創造再生能源與儲碳的雙重優勢，廣泛應用生物碳於開發永續材料和再生能源，減少碳排實現淨零轉型，並以多元化長期策略營運、育成核心事業，適當調整資產配置以提升資產報酬率，為股東創造合理的投資價值。