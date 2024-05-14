即日起至5月17日，蝦皮年度「吃貨節」登場，站上不只豪灑最低1折起神券、網羅各國美食下殺5折起，活動期間下單更加碼抽總價值超過5萬元的雄獅郵輪奮進號（陽台艙）超奢華沖繩4天3夜旅遊，出海大啖美食。

蝦皮購物「517吃貨節」海底撈麻辣魚皮，限時驚爆價1元。（蝦皮購物提供／古明弘台北傳真）

5月14日精選各國美食下殺5折起，在家就享有異國美食安城湯麵優惠價119元；5月15日整點豪撒1折劵；5月16日則打造超飽足尋味之旅，大成食品牛肉湯、南僑讚岐烏龍麵等明星商品買１送１；5月17日活動當天00、12、19、22整點撒57折劵，讓用戶輕鬆吃五星美食。

蝦皮購物「18號會員日」Persil 三合一洗衣球補包，優惠價719元。（蝦皮購物提供／古明弘台北傳真）

此外，蝦皮每月「18號會員日」還有專屬好康，上站不只享有免運吃到飽、最高蝦幣18%回饋外，加碼再祭出五星餐券1元起優惠，不管是五星飯店、知名連鎖餐飲集團通通有。滿足口腹之慾外，也別忘了補給生活備品，蝦皮購物獻上民生用品8折起優惠。Mdmmd 新涼感抑菌衛生棉（箱），下單優惠價1549元；添加薄荷、茶樹精油達到涼感功效；專為新生兒設計的Hoppi爆賣款寶寶濕巾24包優惠價758元，純水成分給予寶寶細緻呵護；品質純淨有口碑的倍潔雅聯名抽取式衛生紙（箱）一箱56包不到千元即可入手。