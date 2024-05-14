喬治傑生（GEORG JENSEN）台北SOGO復興館專賣店全新開幕，邀請丹麥王子蒙珀札伯爵尼古拉 (Count Nikolai of Monpezat)來台擔任剪綵嘉賓，首度訪台的他身穿黑色西裝、佩戴他代言的喬治傑生FUSION系列珠寶，帥氣破表，他還應本報記者之請錄了一段影片向中國時報的讀者打招呼，讓人感受到他的時尚魅力和親和力。

尼古拉上個月才受邀擔任喬治傑生代言人，立即善盡大使之責展開海外親善訪問之旅，首站就是台灣，接下來則是澳洲，隨及返回丹麥，因為台灣和澳洲是喬治傑生全球業績排名前三名的重要市場，僅次於丹麥，由此可見喬治傑生對台灣市場的重視。

喬治傑生邀請丹麥王子蒙珀札伯爵尼古拉來台，為SOGO復興館專賣店開幕剪綵。（圖／陳俊吉攝）

喬治傑生SOGO復興館專賣店全新開幕。（圖／陶福媛攝）

喬治傑生是丹麥皇室的御用珠寶，與皇室有著長達百年的深厚的情誼，尼古拉回憶從小家裡就是使用喬治傑生的銀製餐具，因為母親文雅麗的緣故，他很小就會使用筷子，家裡也有一套喬治傑生的訂製銀筷。除了餐具，尼可拉小時候印象最深的是丹麥國旗銀製小旗桿，每當重要節日或生日時，餐桌上只要一擺上它，就會充滿喜慶的氛圍。

喬治傑生銀製生日旗。（圖／GEORG JENSEN提供）

身為代言人的他也分享他最喜愛的喬治傑生珠寶，除了他代言的FUSION系列戒指，他也很喜愛Reflect系列項鍊，這兩件珠寶也是他平日就會佩戴、幾乎不離身的珠寶作品，可說是丹麥北歐時尚「Less is more」（少即是多）極簡美學的代表作，加上珠寶可以混搭疊戴的特色，可以簡約、也可繁複，展見多種風貌。尼古拉訪台行程雖然只有兩天一夜，但已安排了美食之旅，想品嘗火鍋、台式鹽酥雞和珍珠奶茶，對台灣美食有相當深入了解且做足了功課。

喬治傑生FUSION黑色陶瓷白K金戒指，約21萬9000元。（圖／GEORG JENSEN提供）

喬治傑生FUSION藍色陶瓷黃K金戒指，約20萬5200元。（圖／GEORG JENSEN提供）

喬治傑生SOGO復興店展出全系列FUSION春夏新作，將多種色彩的HYCERAM高精密彩色陶瓷揉入貴金屬18K金材質中，款戒環延續FUSION系列的「層疊」設計結構，可有千變萬化的組合方式，另也推薦MOONLIGHT BLOSSOM系列限量訂製珠寶，以藍紋石、藍石英、藍水晶三種藍色調寶石勾勒典雅復古的時尚。

喬治傑生Reflect黃K金純銀戒指，約3萬100元。（圖／GEORG JENSEN提供）