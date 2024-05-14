行政院長陳建仁（第二排左5）到彰化縣二林鎮大橋稻米產銷契作集團產區，參訪米屋企業，彰化3位縣長熱門人選立委黃秀芳（第二排右2）、陳素月（第二排右3）及謝衣鳳（第二排左4）都到場，留下難得同框畫面。（葉靜美攝）

行政院長陳建仁（中間）到彰化縣二林鎮大橋稻米產銷契作集團產區，參訪米屋企業，米屋企業董事長陳肇浩（右1）致贈陳建仁2024龍年新春大禮盒「大金龍YO有魚」。（葉靜美攝）

行政院長陳建仁今日到彰化縣二林鎮大橋稻米產銷契作集團產區參訪，以了解台灣水稻發展現況，陳建仁神情一派輕鬆，品嚐米屋企業提供的壽司及米咖啡，品嚐過後更豎起大姆指稱讚，他認為農業應像企業導入科技、人文與創新才能成功；彰化3位縣長熱門人選立委黃秀芳、陳素月及謝衣鳳也難得同框。

520將至，陳建仁彰化參訪行程，被地方形容為「畢業旅行」，過程輕鬆愉快，陳建仁在副縣長林田富等人陪同下參觀米屋企業，由米屋企業董事長陳肇浩導覽，了解米屋企業發展歷史，觀察不同米之間的差異，並試吃壽司、喝米咖啡。

陳建仁致詞時說，很高興來到種好稻、吃好米的米屋企業，米屋企業的契作讓二林鎮成為越光米最大基地，是彰化之光。他稱讚米屋企業董事長陳肇浩孝順，返鄉打拚，與自己為照顧父親回國服務一樣；米屋企業的成功，也向年輕人指出一條很好的路，只要肯努力、打拚，就能走出像陳肇浩這樣美好的道路，還能帶領700位農民一起共好。

陳建仁說，米屋企業早在70年代接受農改場及農業升級國家型計畫協助，提升農業品質，但有學術界幫忙仍不夠，落實在企業上是最困難之處，米屋企業做得很好，契作面積有1320公頃、有700位農民，他說，自家7人就難以處理，4個孫子就很吵，陳肇浩帶領700名農民，驗證其有很好領導能力。

陳建仁表示，米屋企業也呼應農業部三品策略，即好的品種、好的品質、好的品牌，產品才能獲台灣精饌米獎。提及台灣農業導入科技，他說，老農夫用手機就可以處理稻作，相當創新，還可把農業科技教給孫子，當我們不斷往前進時，就可以讓農業符合高科技需求。

陳肇浩則說，「大仁哥要來」，為接待貴賓，這是自己第一次在工廠穿西裝，這也加深他的使命感；回想30年前他回二林鎮接棒，是標準「負二代」，努力打造代表台灣農業的形象，他認為台中194品種稻米具國際水準，繼續結合人文、科技、創新打造二林農業，將台灣好米行銷全世界。