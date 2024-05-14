為了守護學童們上下課能更安心行經馬路，也讓維護交通秩序的導護志工更安全，永慶房產集團加盟四品牌屏東區經管會號召屏東縣市所有加盟店，於4月份捐贈390件導護背心給20所屏東縣市國小，全力守護孩童與導護人員的人身安全。

永慶房產集團加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）的「導護設備捐贈計畫」，2023年自桃園、新竹、台南等地陸續啟動，永慶房產集團加盟四品牌屏東區經管會也熱情響應，第一階段捐贈390件導護背心提供給20所屏東在地國小，於4/23-4/26期間由永慶四品牌夥伴們親自送達各個國小，學校也頒發感謝狀給捐贈的加盟店。維護交通秩序的導護志工可以換上全新的反光背心，讓他們除了在路口上守護孩童、也能保護自己。

國小和幼兒園孩童過馬路，最需要大人導護，永慶房產集團屏東區四品牌經管會長鄭景鴻表示，感謝這些導護志工們不畏雨淋、日曬協助維護交通，讓學童安心過馬路。我們第一階段先捐贈導護背心，讓志工們人身安全多一層保障。第二階段預計7月份啟動，規劃再捐贈拒馬、交通錐和導護桿給各個學校。目前加盟四品牌同仁正在蒐集各校實際需求數量，也歡迎屏東有需求的學校跟我們聯繫，讓我們協助提升學校交通安全環境。

屏東中正國小導護志工穿上由永慶房產集團屏東區四品牌經管會捐贈的反光背心，守護學生和自身安全。(圖/永慶房產集團提供)

積極參與「導護設備捐贈計畫」的永慶加盟四品牌屏南區聯賣區長曾弘典也說道，感謝學校接受我們的捐贈，讓校園周邊交通安全更上一層，也讓學校與永慶四品牌關係更加緊密。學校還邀請我們一起擔任導護志工，或是放學後陪伴學生、輔導寫作業，等候家長接回家。透過這樣互助計畫，為學生們創造更友善的校園環境，讓社會充滿美好氛圍。

永慶房產集團善盡房仲業的企業社會責任－提供誠實告知、公開透明的房仲服務，同時以實際行動關懷在地居民，不定期舉辦捐血、捐物資、公益園遊會、關懷弱勢等活動，希望這些善舉能夠拋磚引玉，讓更多需要幫助的弱勢團體和單位獲得協助。