為了守護學童們上下課能更安心行經馬路，也讓維護交通秩序的導護志工更安全，永慶房產集團加盟四品牌屏東區經管會號召屏東縣市所有加盟店，於4月份捐贈390件導護背心給20所屏東縣市國小，全力守護孩童與導護人員的人身安全。
永慶房產集團加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）的「導護設備捐贈計畫」，2023年自桃園、新竹、台南等地陸續啟動，永慶房產集團加盟四品牌屏東區經管會也熱情響應，第一階段捐贈390件導護背心提供給20所屏東在地國小，於4/23-4/26期間由永慶四品牌夥伴們親自送達各個國小，學校也頒發感謝狀給捐贈的加盟店。維護交通秩序的導護志工可以換上全新的反光背心，讓他們除了在路口上守護孩童、也能保護自己。
國小和幼兒園孩童過馬路，最需要大人導護，永慶房產集團屏東區四品牌經管會長鄭景鴻表示，感謝這些導護志工們不畏雨淋、日曬協助維護交通，讓學童安心過馬路。我們第一階段先捐贈導護背心，讓志工們人身安全多一層保障。第二階段預計7月份啟動，規劃再捐贈拒馬、交通錐和導護桿給各個學校。目前加盟四品牌同仁正在蒐集各校實際需求數量，也歡迎屏東有需求的學校跟我們聯繫，讓我們協助提升學校交通安全環境。
積極參與「導護設備捐贈計畫」的永慶加盟四品牌屏南區聯賣區長曾弘典也說道，感謝學校接受我們的捐贈，讓校園周邊交通安全更上一層，也讓學校與永慶四品牌關係更加緊密。學校還邀請我們一起擔任導護志工，或是放學後陪伴學生、輔導寫作業，等候家長接回家。透過這樣互助計畫，為學生們創造更友善的校園環境，讓社會充滿美好氛圍。
永慶房產集團善盡房仲業的企業社會責任－提供誠實告知、公開透明的房仲服務，同時以實際行動關懷在地居民，不定期舉辦捐血、捐物資、公益園遊會、關懷弱勢等活動，希望這些善舉能夠拋磚引玉，讓更多需要幫助的弱勢團體和單位獲得協助。