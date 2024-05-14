你別過來...！撲車男「巨人小跑步」 隨機爬引擎蓋溜滑梯

現在碰瓷都這麼簡單粗暴的嗎？今(14)日上午7時35分許，有男子竟在車道上隨機找車輛跳引擎蓋，甚至，看到倒退的車輛還會小跑步追上，嚇得許多駕駛紛紛減速禮讓；對此，警方表示，該名25歲男子，疑似心情不好，經盤查後無法回覆詢問，已將男子勸離並送醫，且查明身分請家屬前往照顧，而這段影片也在網上曝光，網友看了之後嚇壞表示「我上班一定會經過欸，遇到可能嚇死」、「像這時候我都不知道身為車主的保障在哪」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段59秒影片，他表示在高雄沿海路往小港的方向，發現有男子「半路隨機跳上車」；從行車紀錄器畫面可見，拍攝時間點是今(14)日上午7時35分許，駕駛行經該路段時，突然發現有位穿著灰色上衣與花色四角褲的男子闖入內側車道，嚇得駕駛趕緊急煞。

下秒，駕駛就見男子朝著車子走來，並且要跨上引擎蓋上，嚇得駕駛趕緊向後退，沒想到，男子竟不放棄小跑步衝過來，駕駛發現男子疑似跑不動，便減速停下，不料，男子又加速狂奔並跳上引擎蓋上，還翻身坐在擋風玻璃上，大約10秒後，男子就像玩溜滑梯似的滑下去，並且疑似再找尋下一個目標。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「怎麼不噴雨刷水」、「他可能沒遇過比他更瘋的，直接加速讓他玩雲霄飛車」、「旁邊拖車為什麼不去跳，怕壞人的概念」、「我上班一定會經過欸，遇到可能嚇死」、「像這時候我都不知道身為車主的保障在哪」、「現在碰瓷都這麼簡單粗暴的嗎」。

對此，警方表示，該名25歲男子疑似心情不好，隨機爬上車道上停等紅燈或行駛中的車輛，經盤查後無法回覆詢問，警方為避免其他人車安全，將男子勸離路口送醫，且查明身分通知家屬前去照顧。