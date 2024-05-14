台中市太平區太平槌球場周邊行道樹枝幹下垂、落葉，民眾14日抗議擔心影響行車安全與市容；太平區公所說明，落葉於2月接獲通報即派廠商清理，另對於影響人車安全之下垂枝條，將擇日會勘確認修剪範圍。（里長黃楷能提供／潘虹恩台中傳真）

台中市太平區太平槌球場周邊行道樹枝幹下垂、落葉，民眾擔心影響行車安全與市容，福隆里長黃楷能14日率里民抗議久未修剪；太平區公所說明，落葉於2月接獲通報即派廠商清理，另對於影響人車安全之下垂枝條零星修剪，近日另行邀集廠商及相關人員會勘確認修剪範圍。

黃楷能14日與太平里長林龍洲、中平里長林碧森和長億里長林泳鰡率里民抗議，不滿太平槌球場周邊行道樹久未修剪。黃楷能指出，2月就有住戶反映太平槌球場周邊道路行道樹枝幹下垂，落葉掉滿地，影響行車安全及環境景觀，相當困擾，但是公所不予回應。

對此，太平區公所表示，太平槌球場係運動局委託公所代管，已於今年1月發包，清潔維護及景觀維護由廠商依約清理環境，2月間3次接獲里長反映落葉情事皆隨即指派廠商立即處理。

太平區公所也說明，太平區體育會使用太平槌球場情形良好，尚無反映環境清潔不佳等情形，公所會隨時加強抽查，如有維護不良，會依約罰款。另對於影響人車安全之下垂枝或路口轉彎處之枝條零星修剪，近日另行邀集廠商及相關人員會勘確認修剪範圍，要求廠商確實修剪，避免風災落枝，影響行車安全。