內政部長林右昌將於5月20日卸任，傳出他將轉任民進黨秘書長，更有意代表民進黨征戰2026新北市長大位，今天他和媒體茶敘，對於外界傳聞外他則避談，不過，面對媒體問他喜歡當部長還是縣市首長，林右昌表示，沒有喜不喜歡，但當縣市首長比較容易有成就感，是直接而且非常真實的。

林右昌提到，2000年政黨輪替，他在行政院在副院長辦公室工作，是負責所有政策，所以公文都要看過一遍，因為在行政院被訓練，行政院的東西更廣，到了縣市後功夫就用上了，當基隆市長後馬上就很熟稔，

林右昌說，當過縣市長很多東西都學的到，像是財稅不是他的專業，但都可以學的到，在縣市比較是執行的層次，部會比較是政策的層次，

被問到喜歡當部長還是縣市首長？林右昌指出，沒有喜不喜歡，是做什麼能夠做好比較重要，在地方每天就是柴米油鹽醬醋茶很實際，每天會接觸到民眾，當縣市長可以接地氣，如果是地方城市發展，就像是生一個小寶寶，每天都看的到政策計畫的推動，看的到政策長大，當市長的時候，他很喜歡去看案子的進度，會很有成就感，一點一滴完成，感受是很直接的。

林右昌表示，而在中央層次比較高，要處理面對是全國各縣市的事情，為什麼沒有自覺很容易敏感度會越來越不敏感，沒那麼多時間接觸基層，部會首長有很多開不完的會和處理不完的公文，以及處理不完麻煩的事情，還有是政策面，呈現給大家是數字，就會很冷感，比如說300億租金補貼，民眾實際上狀況不會在這成績顯現，只會在有限報導的範圍內容，變成冷冰冰的數字。

林右昌舉例，例如要汰換17年以上的消防車，花10幾億，但是在地方政府有3台消防車要啟用，民眾就會有感受；或是中央公園要整建遊具50億，在地方是10處，縣市首長啟用會找民眾開開心心啟用，政績呈現就會比較直接。