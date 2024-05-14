曾被葡萄牙統治的澳門在1999年回歸中國大陸政府行使主權，正式成立澳門特別行政區，為了慶祝澳門特別行政區成立25周年，將在5月19日上演一場五人制足球表演賽，由前世界足球先生菲戈（Luis Figo）擔任隊長，率領一票葡萄牙球星對壘大灣區飛龍隊。

這場五人制足球表演賽由娛綜合度假股份有限公司主辦、澳門特別行政區政府體育局協辦，以及由澳門足球總會擔任技術支持單位，葡萄牙傳奇球星隊由現年51歲的葡萄牙傳奇球星菲戈擔任隊長，率領保萊塔（Pauleta）、提亞哥（Tiago）、里卡多（Ricardo Carvalho）等前國家隊國腳，前往澳門參加。

葡萄牙傳奇隊將於17日抵達澳門上葡京綜合度假村，並於18日下午2點到4點半搭乘環澳開篷巴士巡遊，此行會從澳門上葡京西翼大堂出發，途經金蓮花廣場、澳門新葡京及澳門葡京酒店等景點，讓球迷可以一睹葡萄牙國家隊「黃金一代」風采。