為探掘金融領域潛力人才，永豐金控持續運用產學資源推廣數位金融創新，除與成功大學、東吳大學等多項產學合作外，自2022年起攜手政治大學科研產業化平台共同舉辦「永豐金控商業競賽」，打造永豐與學生的互動橋樑。永豐金控表示，第三屆「永豐金控商業競賽」決賽於5月7日由國立雲林科技大學「人生的路上，有你有我」團隊以「永豐村」奪下冠軍榮耀，從決賽中可見年輕世代富有創新潛能，成為數位金融人才指日可期。

競賽共同主辦方-政治大學金融科技研究中心主任王儷玲表示，政大結合五校聯盟的影響力，邀請全台同學參與永豐金控商業競賽，期待啟發同學跳脫在校學習的理論框架，整合市場趨勢及實務經驗，提早接軌職場，並展現青年世代獨有的創意發想，攜手打造創新產學，共創多元、永續金融。

第三屆「永豐金控商業競賽」以「數位金融」、「零售金融」、「支付金融」、「綠色金融」、「遊戲金融」與「投資理財」等六大面向對外徵件，吸引近600名學生參賽，近140件提案作品，較去年呈倍數增長，不僅首次有醫學系、法律系、電機系等非金融本科系學生報名，更有來自海外美國、新加坡、香港等國家學校參賽，不同領域、國際間學子們皆相當重視金融科技的發展，跨界爭取校園與職場接軌的機會。

為幫助學生更貼近產業實戰環境，依據入圍決賽隊伍所提案之主題類型，安排永豐主管擔任導師，提供一日實作工作坊提案建議以及為期三週的指導，使創新數位金融提案想法更具落地可行性。冠軍隊伍除可奪得10萬元獎金外，還可獲得永豐金控或其子公司實習資格。

經過8組決賽隊伍精彩對決，最終經永豐金控高階主管及金融科技創新園區、台灣金融研訓院等專業評審共同票選，由「人生的路上，有你有我」團隊奪得冠軍。獲得青睞主要關鍵在於，團隊為解決高齡化所帶來高齡住宅保證金昂貴且供不應求的痛點，同時響應SDG第3（健康與福祉）、11（永續城鄉）及12（責任消費與生產）目標，擬建構永續經營的「永豐村」，結合安養信託基金等金融服務，將無形的金融商品，化為實體生活保障，打造「看的見的退休保證」，令評審印象深刻，獲得一致好評。

永豐金控表示，其他參賽隊伍提出遊戲金融、投資理財等創新服務解決方案，表現同樣備受肯定，期盼未來也能持續發展創新體驗，翻轉金融共創美好生活，Together, a better life。