東元首季營收137.3億元、年減7.9％，東元指出，由於去年工程相關認列高峰期在第一季，今年則在第二季，加上機電事業大陸及台灣市場自谷底復甦，但北美市場成長放緩，使今年第一季處於營收成長的空窗期，不過4月合併營收已轉為正成長。
以營業利益來看，今年首季與去年同期其實差異並不大。而獲利衰退最大影響，則來自於業外轉投資富邦媒，去年首季因富邦媒股價大漲使未實現投資收益增加帶動獲利提升，今年富邦媒股價變動相對不大。
機電大廠東元（1504）14日董事會通過第一季財報，受到工程認列時間點去年首季為高峰期，以及去年同期業外轉投資富邦媒股價大漲的影響，今年每股純益為0.55元，低於去年同期的0.78元，東元預期，隨著智慧能源工程認列將進入高峰期、兩岸機電自谷底重返成長，第一季應為今年營運最低點。
東元首季營收137.3億元、年減7.9％，東元指出，由於去年工程相關認列高峰期在第一季，今年則在第二季，加上機電事業大陸及台灣市場自谷底復甦，但北美市場成長放緩，使今年第一季處於營收成長的空窗期，不過4月合併營收已轉為正成長。
以營業利益來看，今年首季與去年同期其實差異並不大。而獲利衰退最大影響，則來自於業外轉投資富邦媒，去年首季因富邦媒股價大漲使未實現投資收益增加帶動獲利提升，今年富邦媒股價變動相對不大。
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