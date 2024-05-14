東元首季營收137.3億元、年減7.9％，東元指出，由於去年工程相關認列高峰期在第一季，今年則在第二季，加上機電事業大陸及台灣市場自谷底復甦，但北美市場成長放緩，使今年第一季處於營收成長的空窗期，不過4月合併營收已轉為正成長。

以營業利益來看，今年首季與去年同期其實差異並不大。而獲利衰退最大影響，則來自於業外轉投資富邦媒，去年首季因富邦媒股價大漲使未實現投資收益增加帶動獲利提升，今年富邦媒股價變動相對不大。