中國外交部今天（14日）下午宣布，俄羅斯總統普丁將應國家主席習近平之邀，本周四至周五（16日至17日）到訪中國大陸進行國是訪問。克里姆林宮也同步宣布此事。普丁今年3月再度於總統大選勝選獲得連任，本月7日宣誓就職，此行會是普丁最新任期開始以來首度出國訪問。

路透社今年3月即已獨家報導71歲的普丁預計5月訪中並會晤70歲的習近平。彭博社5月初引述消息人士說法稱，普丁預計5月15日至16日訪問北京，但日期也許略有變化。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社今報導，克宮宣布普丁（Vladimir Putin）本月16日至17日訪問中國大陸，此行預計與習近平出席慶祝俄中建交75周年暨俄中文化年開幕晚會，也將與中國國務院總理李強討論中俄經貿、文化合作事宜。普丁還將走訪與俄羅斯往來密切的東北大城哈爾濱，出席第8屆俄中博覽會、第4屆俄中地方合作論壇開幕式，會見哈爾濱工業大學師生。

克宮說明，普丁此次訪中，預計與習近平「全面詳細討論雙方廣泛夥伴關係與戰略合作的所有議題」，兩人將「確定俄中深入實務合作的重點領域，並就最迫切的國際與區域議題交換意見」。克宮表示，本次「普習會」後，兩國領導人將簽署聯合聲明。

普丁在2022年2月上旬訪問北京親自出席北京奧運開幕典禮，典禮前更與中國大陸國家主席習近平會面，兩人宣布中俄邦誼「無上限」。不久之後，普丁就在2月24日下令軍隊執行「特殊軍事行動」進攻烏克蘭。西方國家對於俄羅斯多所制裁，中國大陸並未加入制裁行業，至今亦未譴責莫斯科。

在美國與盟友試圖孤立俄羅斯以懲罰俄國侵略烏克蘭之後，普丁轉向中國大陸表達強烈友善態度。習近平2023年3月赴莫斯科訪問，到訪克宮會見普丁；同年10月，普丁飛到北京出席「一帶一路」高峰論壇，並在場邊與習近平舉行兩國會談。

中國海關數據顯示，中俄貿易額2023年高達2401億美元創歷史新高，比前一年成長26.3%。歐美強力制裁俄羅斯，中國則加強與俄國之間的貿易與軍事合作，西方國家抵制俄羅斯的石油天然氣，俄羅斯2023年出口至中國的石油仍大增超過24%。