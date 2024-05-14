防疫外交重大突破 國光生技與WHO簽訂SMTA2協議

國光生技14日宣布防疫外交有重大突破；國光生技與世界衛生組織(WHO) 完成在 PIP Framework (Pandemic Influenza Preparedness Framework大流行性流感防範框架) 下的SMTA2 (Standard Material Transfer Agreement 2 標準材料轉讓協議2) 簽署，確保在新型流感疫情爆發時，可以第一時間取得WHO提供的病毒株，盡快開發新型流感疫苗或抗病毒藥。

國光生技表示，簽署此協議後，在新型流感大流行時更有能力擔負起開發供應疫苗以保護民眾安全的企業責任，同時對WHO承諾，將在新疫苗開發後，捐贈及供應相當數量的疫苗給WHO以供全球防疫。

縱使台灣非WHO會員國，這份由國光生技以台灣本土疫苗廠與WHO簽訂的協議，象徵全在球防疫中台灣不缺席，國光身為國產疫苗廠為台灣的防疫外交做出的貢獻。

國光生技表示，近年來，WHO因應大流行性新型流感防疫，為確保疫情爆發時能迅速取得疫苗，陸續選定世界上具有生產規模及產品外銷經驗的疫苗廠和藥廠逐一商議及簽訂SMTA2。這份協議的重點是當有新型流感爆發大流行疫情時，已簽約的廠商可在第一時間取得PIP生物材料以投入開發生產新疫苗和藥品，而廠商也承諾將生產出的新疫苗或新藥的一定比例捐贈或低價供應給WHO。在此之前已有包括歐、美、亞洲的14家廠商與WHO完成簽約，而國光生技也成為第一家簽訂此協議的本土廠商。

國光生技指出，台灣並非WHO會員國，國光生技與WHO的協議簽署經過了長期協商才能夠突破重重困難而完成簽約，這項協議除可增進台灣在大流行時的防疫能力外，也同時承擔了全球防疫夥伴的責任，建立與WHO的合作關係。