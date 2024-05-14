北台灣管樂迷期待盛事「桃園管樂嘉年華」今年邁入第20年，是桃園音樂節慶重要的里程碑，今年首度啟動策展人機制，邀請博士何康國擔任策展人，以「桃園故事」為主題，邀集國內外優秀的管樂表演團隊，精心策畫5場大型戶外管樂音樂會，其中國際節目部分，將邀請英國指揮家道格拉斯．伯斯托克與世界著名、成立至今已超過百年的職業管樂團「日本大阪市音樂團」首次來台演出。

桃園市文化局表示，5月25日開幕音樂會「揮動樂章」，由桃園交響管樂團邀請在地知名書法藝術家陳銘鏡、許瑞月、陳昱杰老師現場揮毫，以多媒體設計重組及創作「揮動」的視覺影像，透過影像科技結合音律與書法氣韻，為今年系列活動揭開序曲；5月26日邀請Taiwan Top團隊高雄市管樂團以桃園航空城為背景，從桃園出發，透過台灣各地特色的視覺影像及樂曲，配合現場精彩的管樂演奏，帶領觀眾從桃園環遊臺灣。

桃園市長張善政14日出席記者會表示，今年管樂嘉年華特別在5月31日邀請英國指揮家道格拉斯．伯斯托克與成立至今已超過百年的職業管樂團「大阪市音樂團」為這次音樂節在台灣首次登場演出，將帶來多國作曲家優秀曲目，包含有日本鈴木英史、伊藤康英全新改版的作品，英國及澳大利亞古典大師古斯塔夫．霍爾斯特、菲利浦．史巴克、帕西．葛人傑的作品，以及一首出自泰國名家范尼奇．波塔瓦尼在台灣首演的作品。

文化局也說，6月1日「桃園群英薈」由龍潭愛樂管弦樂團邀集各縣市愛好管樂的菁英團員組團，邀「米特薩克斯風重奏團」為客席樂團同台競演飆管樂；6月2日「亞洲青年管樂匯演」是深受桃園校園管樂社團期待的節目，由侯宇彪教授指揮，帶領桃園在地10校聯合管樂團與馬來西亞巴杜卡端國中聖約翰管樂團交流匯演，展現亞洲管樂新秀的青春與熱力。

文化局說明，除了戶外音樂會，還有三大主題管樂小舞台及市集區，小舞台安排了爵士、古典、輕音樂、流行及經典老歌演出，周邊還有以管樂為主題的市集區，攤位內容多樣，選擇豐富，包含輕食美飲、音樂周邊、創意手作等，邀請民眾5月25日至6月2日一同參與年度管樂盛典「2024桃園管樂嘉年華」。