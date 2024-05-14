貨櫃三雄首季獲利全數出爐，繼萬海首季轉虧為盈、每股純益1.65元，陽明交出稅後EPS為每股淨利2.69元後，長榮海運(2603)14日董事會通過第1季財務報告，第1季合併營收886.39億元(年增32.64％)，稅後淨利歸屬母公司為173.82億元(年增244.70％)，營業毛利率21.38％，每股盈餘(EPS)則為8.14元。

長榮海運表示，2024年度第一季受地緣政治的持續性影響，歐地線繞航好望角、加上巴拿馬運河水位等因素影響整體船隊調度與實質艙位供給，另一方面，受惠歐美經濟逐步復甦，貨載量亦同步增加，進而推升運價並帶動長榮第一季合併營收及獲利表現，稅後淨利亦較去年同期增長約2.45倍。

陽明海運第1季合併營收為新台幣438.01億元，稅後淨利93.79億元，稅後EPS為每股淨利2.69元。主因是供給面因受紅海危機影響，致船隻需繞行好望角因應，進而消化部分市場運力，而需求面受惠於主要經濟體製造業PMI指數逐步改善，客戶端存貨去化順利且農曆春節後貨量隨著中國工廠陸續復工回穩，故第一季整體營收與獲利維持正向表現。

陽明表示，展望未來，經濟合作暨發展組織(OECD)於5月2日上修今年全球經濟成長率至3.1％，較2月的預期高出0.2個百分點，全球經濟雖穩定成長但地緣政治風險持續，美國、印度及其他新興市場經濟復甦力道強勁，中國經濟增速在財政刺激措施下，可望優於預期，而多數經濟體通膨趨緩，各國央行可能降息以提振家庭購買力並刺激經濟成長；惟如地緣政治衝突升溫擾亂能源和金融市場，仍會對全球經濟造成重大影響。

陽明認為，依法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，113年供給成長9.7％高於需求成長3％，故航運市場整體不確定因素仍多，加上地緣政治因素影響船舶調度，航線繞道衍生部分港口壅塞，而受乾旱影響的巴拿馬運河雖然水位有改善的跡象，預計要到2025年才能完全解除通航限制，對船舶供給情況與穩定之航班服務將持續造成影響。