台南市警察局刑大大隊長張文源今下午5點在南市刑大開記者會，感謝各單位通力合作迅速將方嫌逮捕解送歸案。（張毓翎攝）

台南明德外役監受刑人方青山13日下午逾假未歸遭通緝，刑事警察局、台南市政府警察局、台中市政府警察局、鐵路警察局等單位共組專案小組循線追查，14日下午在台中抓到人；方嫌初步供稱，因為在家睡過頭，沒搭上預定的火車班次，擔心沒有準時回監所遭處分，索性乾脆拔掉電子腳鐐落跑。

台南市警察局刑大大隊長張文源表示，昨日下午接獲通報後，立即組成專案小組追查，整個專案小組包含台南市刑大偵三隊、偵七隊及新營分局，查到方嫌在新營火車站搭區間車北上後，在刑事局指導下，昨晚聯合台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市的刑大及鐵路警察局沿線調閱監視器追查方嫌行蹤，總算在今天下午2點多在台中市潭子區一家網咖查獲方嫌到案。

據了解，方嫌稱自己逃跑起因是「睡過頭」，原本預計昨日上午10點42分要在台中搭自強號113車次，結果睡過頭，只好搭下一班11點20分發車的自強號115車次，後來發現該列車沒有停靠台南善化車站，坐到台南新營車站時，覺得自己沒辦法準時回到監所，索性乾脆拔掉電子腳鐐落跑，直接搭區間車回台中。

方青山在台中落網後，下午5點被帶回台南市刑大偵訊，警方預計晚上８點將他送至台南地檢署歸案。