竹山紫南宮12日母親節當天舉行捐500cc加碼送龍年套幣活動，卻發生婦人不斷更換錢母套幣，讓志工、圍觀群眾都崩潰。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

竹山紫南宮近年舉行捐血送錢母活動，每年募超過5萬袋血液，被封為「募血救火隊」，12日母親節當天舉行捐500cc加碼送龍年套幣活動，婦人不滿錢母套幣座台有瑕疵，更換多次仍不滿，最後主委莊秋安出面協調，卻遭婦人誣指性騷擾，圍觀民眾看不下去，要婦人別鬧了！

12日母親節當天舉行捐500cc加碼送龍年套幣活動，婦人不滿錢母套幣座台有瑕疵，更換多次仍不滿。（翻攝畫面）

竹山紫南宮志工指出，母親節當天舉行捐血送錢母活動，婦人要兒子去捐500CC的血送龍年錢母套幣，她卻質疑錢母套幣的座台有瑕疵，不斷要求更換，志工耐心解釋「這是贈品，請體諒」。

圍觀民眾看不下去，仗義執言「志工又不是沒誠意，這麼多，讓你選，讓你換」、「天氣很熱，不要為難人家」，要她別鬧了，未料惹惱婦人，婦人拿起手機揚言要蒐證提告。

眼見捐血兌換錢母活動現場快要失控，警方獲報到現場關心，主委莊秋安也出面協調，婦人仍堅持自己的立場，甚至揚言「你碰到我，我要告你性騷擾」。

廟方表示，假日捐血民眾很多，該婦人已更換多次仍不滿，感到無奈，但未來還是會繼續配合捐血活動。

警方指出，婦人沒有對圍觀民眾提告，最後僅控告主委性騷擾和公然侮辱，尊重其提告權利，依程序受理報案。