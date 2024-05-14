位在台北市中山區的第一殯儀館日前已除役，由於地處精華地帶，因此該地未來要如何使用受到關注。國民黨台北市議員游淑慧14日下午在議會民政部門質詢指出，一殯6000多坪的土地中，4000坪為市有地，另2000坪則為私有地及國有地，但市府沒想把這變亮點，至今沒有想法，連最簡單的財務規畫都沒有打打算盤，難怪蔣萬安市長「滿頭包」有這種市政團隊。

據了解，目前的一殯佔地6000坪，有4000坪是市有地，另2000坪則為民有地及國有地。市府祕書長李泰興表示，之前府級有討論過，一是可能走都更，可能是徵收程序，如果徵收，包括後續變市府要自建，需要200、300億。若是都更，估出來可以蓋兩棟，兩棟都有限高13層，地下是3層。

北市民政局長陳永德表示，目前兩種方案，一是全區開發、用徵收，另外是不徵收，兩案府級有討論過，也討論先停車場或綠地使用，最後會由府級決定；殯葬處長張世昌則表示，主責單位不只民政局和殯葬處，各種都討論過且未定案，是要一併處理或分開都還在討論，另匯集地方上意見。

游淑慧則追問，2000多坪若徵收要編多少錢？國有地部分是否能與中央商討撥用？她批評，第一殯儀館除役，從蔣萬安上任前就決定，已經快2年，到現在最基本的問題，這塊地要全區開發，還是不徵收，都沒決定？ 連最基本的政策都沒確定，所以這2年的進度是零。

她說，一殯是蔣萬安重要政策，但民政局沒有概念？祕書長不記得徵收需要多少錢？這麼重大政策，市府只說先當停車場、綠地，這麼精華的地，市民期待除役已經幾十年，但台北市府竟沒有想要變成亮點？也沒想法？竟連最簡單的財務規畫都沒有。