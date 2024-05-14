面相學常拿顴骨作文章，其實它屬於骨相一部份，若想論斷個人終身命相，看骨相更為精準，博主陳俊剛在《搜狐網》揭秘九龍骨的意涵，一個人頭部九塊骨骼形態比較完美，未來就能升官發財，成為人中龍鳳，像是中國古代帝王多顴骨飽滿方正，既威嚴又有富貴相，即是九龍骨長得好的最佳詮釋。

陳俊剛指出，古代有「頭生九龍骨，早晚必顯貴」的說法，評判一個人骨相優劣，就是看其九龍骨，九龍骨雖然名為「九龍」，其實與龍的形狀無關，指的是位於頭部九種骨頭構成的狀態，這九塊決定人前途的骨頭，分別為顴骨、驛馬骨、將軍骨、龍角骨、龍宮骨、日角骨、月角骨、伏犀骨和巨鼇骨。

▌顴骨

顴骨位於眼睛下方，緊貼在鼻子和臉頰兩側，左右著一個人的面相，通常會根據顴骨是否飽滿，判斷一個人面相的好壞。如果顴骨飽滿，又不過分突出，那麼面部就會端正協調、有威嚴，被認為具富貴之相。

在古代帝王畫像中，這些當世王者皆為顴骨飽滿方正之人，因此才能顯露出其帝王之威嚴，另一方面，顴骨還被認為是野心與抱負的象徵，也被稱為反骨，如果一個人的顴骨過分突出，就會遭到帝王特別關注，甚至引來殺身之禍，另外子女顴骨也不能太高，否則會影響家庭和婚姻；相反的，如果顴骨過於扁平，甚至凹陷進去，面部就會呈現尖嘴猴腮之相，顯得像是個小人，這種觀念也滲透到許多古代文學作品中。

▌龍角骨和龍宮骨

龍角骨指的是眼睛上方的骨頭，而龍宮骨指的則是眼睛下方的骨頭，這兩塊骨頭決定了一個人眼睛部位的形狀；如果龍角骨平滑自然，線條流暢，眼睛形狀就會十分美觀，而位於眼睛下側的龍宮骨，顧名思義，指的是真龍天子的住所，因此龍宮骨飽滿的人，做事時容易迸發頑強毅力，有更大機會取得成功，而如果龍宮骨塌陷下去，整個人就會顯得慵懶無力，缺乏精氣神。

▌日角骨和月角骨

至於日角骨和月角骨，則是龍角骨兩側的延伸，位於眼睛上方眉毛之處，能對眉毛起到定型作用，這兩個部位飽滿，眉形就會充滿美感；另外，古人認為這兩塊骨頭代表智慧，骨相飽滿的話，智力發育就比較早，在讀書方面具有過人天賦。

▌伏犀骨

伏犀骨包括額頭和鼻樑部分，決定一個人印堂和鼻子的走勢，如果伏犀骨飽滿，就會讓印堂凸出，鼻樑高挺，不僅看上去美觀，也容易擁有更好財運和事業運，相反的，如果這裡塌陷下去，整個人面部顯得不協調，容易拉低他人的第一印象。

▌巨螯骨

巨螯骨是兩耳後側的隆起，屬於伏犀骨的延伸，古人認為巨螯骨隆起的人，大多能力出眾，壽命綿長，是不可多得的人才。

▌驛馬骨

驛馬骨是連接鬢角和顴骨的部分，能夠決定顴骨和鬢髮的走勢，每個人的驛馬骨走勢各不相同，在骨相學說中，如果驛馬骨位置高且開闊，那麼此人往往擅長交際，容易跟別人搞好關係。

▌將軍骨

將軍骨位於眼角外側和耳朵上方，影響到耳朵的長相，兩塊將軍骨的外形如果飽滿，耳朵就會張開，整個人也會顯得肥頭大耳，人稱「大耳賊」的劉備，就是個將軍骨頭十分飽滿的人，另一方面，將軍骨隆起被視為富貴之相，這種人天生就是當主官的材料，從劉備的經歷看來也的確如此。

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