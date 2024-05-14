朝陽科大傳播藝術系校友陳昶豪(左一)以《回收場的夏天》勇奪第58屆金鐘獎戲劇類節目聲音設計獎。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科大傳播藝術系「黑朝影展」14日登場，以「我們在時間裡等待瘋狂」為主題，共展出17件畢業作品，創作題材創新多元。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科大傳播藝術系多年來致力影視創作實務訓練，學子在創作過程展現專業、成果亮眼。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科大傳播藝術系「黑朝影展」14日登場，展出畢業生多元創作。校長鄭道明表示，學校致力影視創作實務訓練，並與台中市府新聞局、中台灣影視基地合作推動「中台灣影視人才培育計畫」，學子及校友的創作實力備受關注，去年第58屆金鐘獎就有3名校友拿下4獎項，專業表現亮眼。

鄭道明表示，傳播藝術系校友在各界嶄露頭角，去年第58屆金鐘獎，校友曾瀚賢以《模仿犯》獲最具人氣戲劇節目獎、戲劇類節目創新獎；詹子誼的《村裡來了個暴走女外科》獲戲劇節目獎；陳昶豪以《公視學生劇展—回收場的夏天》獲戲劇類節目聲音設計獎、入圍金馬獎最佳劇情短片。今年畢業生作品也有動畫、MV、Podcast等多元化呈現。

朝陽科大傳播藝術系主任安碧芸指出，影視創作產業大部分在台北，朝陽在中部具獨特性，並與中台灣影視基地產學密切合作，除學校正規訓練外，透過基地及中影業師技術訓練，整體訓練完備、加上年輕人的創意，成為學生最大本錢，鼓勵學子努力、務實就業，應有不錯發展。

安碧芸分析，朝陽科大強調技術養成，訓練重點在於態度及技術，今年畢業作品延續過去多元觀察，例如在運動紀錄片中不僅看到勝利的光鮮亮麗，也呈現家庭及挫折等面向，對社會的體悟及關懷也是大學教育重要的一環。

「黑朝影展」今年邁入第28屆，於5月14日至18日登場，以「我們在時間裡等待瘋狂」為主題，共展出17件作品，涵蓋劇情片、紀錄片、MV、整合行銷、劇本創作及Podcast等，題材結合社會議題，並注入多元文化，透過畢業影展讓更多人看見學子的用心和專業，為台灣影視產業培育出更多優秀人才。

「黑朝影展」靜態作品包括Podcast、整合行銷及劇本創作等；動態影像製作包含劇情片《恩琪》、《超級Spy》、《仁營鎮事件》及《一條南來北往的魚》；紀錄片《Breaking Road跳舞的人》、《無翼En9》、《檔不住的瘋情》、《她們》、《流浪該去哪》、《ㄨㄚˋ欸故鄉》、《孩是沒變》；MV《退冰啤酒》及動畫片《畫筆》等。