此外，營業利潤525.6億元，年增38％，季增27％，同樣超出市場預估的452.8億元。調整後淨利502.7億元，年增54％，預估為430億元。

從獲利能力來看，第一季毛利838.7億元，年增23％，毛利成長連續六季跑贏營收，毛利率由去年同期的45％提升至53％。騰訊三大主業毛利齊增，金融科技與企業服務、網路廣告業務的毛利連續兩大較去年同期成長超40％。

騰訊表示，毛利成長乃由於高毛利率收入來源的快速成長，包括微信視頻號及搜一搜廣告收入、小平台服務費、理財服務收入及視頻號商家技術服務費。長影音及雲端業務的成本效益提升也對毛利成長有所貢獻。

此外，回購方面，騰訊第一季累計回購148億港幣創歷史新高，購回合共51,040,000股。購回的股份其後已註銷。進行回購旨在長遠提高股東價值。騰訊表示，未來將加強回購力度，執行2024年的超千億回購計劃，提升股利。