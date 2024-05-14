台股續創新高，但股匯走勢仍脫鉤。匯銀主管指出，「匯市沒有量，仍處於盤整階段」，美元指數小跌、但仍撐在105之上，新台幣跳跌，一度又貶至32.45元，但後續美元賣盤進場，匯價大致在32.4元上方橫向盤整，一路狹幅震盪至收盤。

匯銀主管指出，近期外資雙向操作，早盤匯出規模較大，但午後卻是小幅匯入，主要是台股創高帶動資金動能，使新台幣貶幅收斂，14日匯價一度轉升，但進口商及投信買匯又會進場，買賣力道相互拉扯，匯價難脫離區間盤整軌道。

外匯交易員指出，近期匯市盤中拋補力道均衡，央行根本不用出手，匯價仍在32.3～32.5元區間徘徊，市場等待鮑爾談話內容，以及美國4月CPI公布，若通膨數據應會如預期走緩，資金應會回流新興市場，亞幣將有機會回升。

根據央行統計，美元指數僅跌0.01％，主要亞幣14日續貶，新台幣貶0.01％相對抗貶，其餘如人民幣貶0.04％、韓元貶0.07％、日圓貶0.38％，僅星幣升0.07％。