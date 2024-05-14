國民黨立委徐巧芯10日自爆住家遭到綠營側翼「無良公關」跟蹤騷擾，她11日晚間到松山分局提告違反《跟騷法》。親綠網紅四叉貓劉宇則寄出路權申請書，借用徐巧芯家樓下路權；他今(14日)分享申請路權已通過，直呼相信當天會有不少人前來朝聖。徐巧芯則回「依法申請，歡迎」。

四叉貓12日發文表示，已寄出申請徐巧芯家樓下路權申請書，申請時間5月18日上午10點至下午10點，申請理由為「知名Youtube網紅拍片」，臨時借用路權。四叉貓今(14日)在臉書分享結果，路權申請已順利通過，他說「相信當天會有不少人慕名而來，大家雖然素昧平生，但一定能聊得不亦樂乎，像認識很久的朋友一樣」。對此，徐巧芯則回應表示，「依法申請的路權，歡迎！」

PTT鄉民表示「518、519（指白營衝民進黨中央黨部造勢）哪場人數會比較多？」、「有點品好嗎」、「不覺得太超過了嗎？」、「蔣萬安可能不覺得，所以給四叉貓通過路權了」、「想當官想瘋了？」、「哥布林的最愛」、「還有6天，跟浩宇一樣分不到位置」、「打手髒活幹得挺紮實的」、「住這個里的誰沒看過美鳳姊在樓下講手機啊」、「對這種不要臉的，一般人還真的沒轍」、「狂刷存在感，希望新主子能垂憐他？」