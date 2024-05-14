亞力第一季合併營收20.89億元、營業利益2.08億元、匯兌等其他利益0.41億餘元的挹注，本期淨利2.29億元，淨利歸屬母公司2.26億元，EPS攀升至0.89元，改寫同期新高。

亞力表示，亞力楊梅變壓器二廠去年11月完工，今年加入投產，楊梅一廠生產2500KVA～10000KVA大型變壓器；楊梅二廠生產2500KVA以下變壓器，主要爭取台電採購180億元改良式及亭置式變壓器商機。亞力預估，每年可取得改良及亭置式變壓器約10～15億訂單。

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