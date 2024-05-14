亞力電機接獲台電強韌電網計畫標案、晶圓雙雄海外建廠對變壓器等重電設備需求訂單，在手訂單超過百億元，增添今年營收及獲利成長動能。14日董事會承認第一季財報，第一季營收及獲利都創同期新高，首季EPS從去年同期0.58元增加至0.89元，改寫同期新高。